Esp : Messi trop fort pour le Real et la Juve de Cristiano Ronaldo

Auteur d’un début de saison mitigé, Lionel Messi peut se consoler avec une incroyable statistique relayée par le FC Barcelone. En effet, l’Argentin, spécialiste des coups de pied arrêtés, dépasse à lui seul tous les cadors européens.

Seulement huitième de Liga, avec deux matchs en retard, le FC Barcelone ne réalise pas le début d’exercice espéré. Les Blaugrana ont laissé filer pas mal de points en route et ont surtout perdu le Clasico à domicile (1-3) le mois dernier. Des difficultés pas si étonnantes compte tenu du contexte de crise en interne et des mauvaises performances individuelles. Et l’on ne parle pas seulement du Français Antoine Griezmann. Car au Barça, même Lionel Messi n’est pas au top de sa forme. L’Argentin n’a pas toujours été inspiré cette saison et fait principalement évoluer ses statistiques grâce aux penalties.

Mais le sextuple Ballon d’Or, probablement affecté par sa tentative de départ cet été, peut tout de même se consoler avec une incroyable statistique relayée par le club catalan. En effet, on apprend que Messi a inscrit 33 buts sur coup franc lors des 10 dernières saisons. Un total ahurissant dans la mesure où aucune équipe des cinq principaux championnats européens n’a fait mieux ! Derrière le capitaine barcelonais, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo est la plus proche avec 31 unités, soit 5 de plus que le Real Madrid (26), ancienne formation de CR7. Une stat qui risque de vexer l’attaquant portugais…