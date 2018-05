Esp : Messi envoie balader les fans de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? La question provoque d’interminables débats depuis une décennie.

D’un côté, les fans de l’attaquant du Real Madrid soulignent son efficacité et ses statistiques monstrueuses. De l’autre, les admirateurs du génie du FC Barcelone mettent en avant sa créativité. Pour CR7, cette concurrence représente une source de motivation. Tout le contraire de l’Argentin qui, lui, se fiche royalement du Merengue et des titres individuels.

« Je ne suis pas en concurrence avec Cristiano Ronaldo, a confié Messi à TyC Sports. Je ne joue pas pour être le meilleur, ni le deuxième ou le troisième. J'aime me surpasser année après année. Cela ne m'intéresse pas d'être le meilleur de l'histoire. Je n'y ai jamais pensé. Je ne suis en concurrence avec personne, je veux juste progresser. Cela m'encourage de voir le Real en Ligue des Champions, de voir que d'autres gagnent des titres. Je veux être champion tous les ans. » Et lorsque les pro-Ronaldo lui reprochent de ne prendre aucun risque en restant au Barça, le Blaugrana répond sèchement.

Messi reste au Barça, et alors ?

« Je n'ai pas besoin de rejoindre un autre club, je n'ai rien à prouver à personne, a-t-il lâché. On peut regarder les autres championnats, mais il est très difficile de quitter le Barça. Barcelone et l'Argentine sont mes deux amours. Où est-ce que je pourrais me sentir mieux ? Je suis dans la meilleure équipe au monde, dans la plus belle ville et mes enfants sont tranquilles, ils ont leurs amis ici. Je ne sais pas ce que je ferai après ma carrière, je le saurai avec le temps. Je vis au jour le jour, je profite de ma famille et de ce que Dieu me donne. » Autant dire que les critiques ne l’intéressent pas non plus.