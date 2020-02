Esp : Mbappé soutient son « frère » Dembélé

Dans : Liga.

Ce mardi après-midi, Ousmane Dembélé a appris une terrible nouvelle puisque l’attaquant du FC Barcelone souffre d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite.

L’Euro 2020 s’éloigne pour Ousmane Dembélé, dont la fin de saison est grandement compromise. Heureusement, l’ailier du FC Barcelone peut compter sur le soutien de ses proches, mais également de ses partenaires. A commencer par ceux de l’Equipe de France puisque sur son compte Twitter, Kylian Mbappé a fait part de son soutien à celui qu’il considère comme son frère. « Mon frère, Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater » a écrit l’avant-centre du Paris Saint-Germain, pour tenter de réconforter Ousmane Dembélé. Ce dernier appréciera, bien que cela aura du mal à atténuer sa tristesse.