Esp : Lucas Hernandez n'ira pas en prison !

Par Claude Dautel

La justice espagnole a entendu les arguments de l'international français, et ce dernier n'aura donc pas à passer un an en prison.

Accusé de ne pas avoir respecté un ordre d’éloignement suite à sa condamnation dans une affaire de violence conjugale datant de 2017, Lucas Hernandez risquait un an de prison en Espagne. Le 18 octobre dernier, le joueur de l’équipe de France et du Bayern Munich s’était donc présenté devant un tribunal de Madrid où il s’était vu confirmer une ordonnance d’incarcération sous 10 jours, le défenseur tricolore ayant même dû choisir la prison où il souhaitait aller en cas d’incarcération. Mais dans le même temps, Lucas Hernandez avait déposé un recours contre cette mesure d’emprisonnement, et ce mercredi, la justice espagnole a accepté ce recours, ce qui éloigne définitivement tout risque de prison pour le footballeur français. Les juges madrilènes ont cependant prévenu Lucas Hernandez qu'il risquait de nouveau la prison en cas de condamnation dans les quatre prochaines années.