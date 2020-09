Esp : Lionel Messi et Barcelone, un montage presque humiliant

Dans : Liga.

Afin de faire la promotion de son troisième maillot, le FC Barcelone utilise l'image de Lionel Messi, mais visiblement en abusant d'un logiciel de montage photo.

Deux semaines après le coup de tonnerre provoqué par Lionel Messi, et même si la star argentine a depuis annoncé qu’il restait finalement cette saison au FC Barcelone, du côté du Barça on s’accroche aux branches. Ce lundi, le club catalan officialisait la mise en vente de son troisième maillot, lequel sera utilisé notamment et essentiellement en Ligue des champions. Un maillot rose justifié par un argument mi-marketing, mi-historique, comme dans chaque club lorsqu'il s'agit de présenter un maillot un peu improbable. Mais du côté du service commercial du FC Barcelone on a bien évidemment voulu se servir de l’image de Lionel Messi pour promouvoir ce maillot dit « third », sauf que le sextuple Ballon d’Or n’avait pas posé avec cette tunique rose.

Alors, c’est grâce à ce bon vieux Photoshop que le Barça s’en est sorti, même si le résultat n’est pas bon, car il est évident que la photo de Lionel Messi est un montage limite grossier. Et bien vite les commentaires sont tombées : « Photoshop du debut des années 2000. Franchement @FCBarcelona_es en ce moment..... », « Un montage photo fait a la va vite en dernière minute. Rien de plus dégueulasse...Honteux », « Ah ce montage cheap horrible... mdr. ils ont du faire ça en urgence ne sachant pas s’il reste ou non », « Il est illégal d’utiliser l’image d’un prisonnier ». A priori Lionel Messi est attendu ce lundi à l'entraînement du côté de Barcelone, il aura probablement l'occasion de faire des photos plus réalistes.