Esp ‍: Le Real va trop loin, Xavi est dégoûté

Les décisions arbitrales du match Real Madrid-Almeria ne passent toujours pas chez les autres clubs de Liga. Xavi pointe du doigt le pouvoir de nuisance du média officiel du club madrilène, suffisamment influent pour changer le cours des matchs.

Le Real Madrid tout puissant en Espagne, cela commence à lasser bien des équipes. Club le plus titré et le plus suivi d'Espagne, le Real bénéficie d'une aura qui se transforme parfois en avantage arbitral. Les officiels sifflent plus facilement dans le sens des Madrilènes que contre et cela se voit d'autant plus face à des formations plus modestes. Almeria en a récemment été la victime. Le 21 janvier dernier, la lanterne rouge a été battue 3-2 à Bernabeu après plusieurs décisions litigieuses : un but du Real accordé malgré une possible main de Vinicius, un but refusé à Almeria pour une légère faute, un penalty limite accordé au Real.

Real Madrid TV intimide les arbitres espagnols

Si personne ou presque n'ose encore parler de corruption, les acteurs du foot espagnol réclament que cet avantage du Real cesse. Comme prévu, le FC Barcelone est très virulent sur le sujet. Excédé par la situation, Xavi a livré son analyse des faits et désigné un responsable : Real Madrid TV. La chaîne officielle des Merengues influencerait les décisions des arbitres à cause de ses critiques récurrentes et violentes. C'est la théorie défendue par l'entraîneur catalan.

« J'ai déjà dit que je n'aimais pas qu'ils conditionnent les arbitres. Et ils le font chaque semaine. Les arbitres sont conditionnés. Je suis vraiment surpris que nous autorisions cela. Cela dénature complètement la concurrence, semaine après semaine. Un aveugle le voit. Cholo Simeone (l'entraîneur de l'Atlético) l'a déjà dit, non ? Nous ne sommes pas stupides. Nous le voyons et tout le monde le voit, mais ce sont les médias qui doivent le dire », a t-il expliqué en conférence de presse. Le pouvoir médiatique de la Maison Blanche est-il menacé ? Rien n'est moins sûr.