Esp : Le Real Madrid s'est fait prêter 575ME pour son nouveau stade !

Dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé avoir obtenu un prêt de 575ME sur 30 ans à un taux de 2,5% grâce à un montage financier structuré par J.P. Morgan et Bank of America Merrill Lynch avec la collaboration de Banco Santander et de Société Générale. CaixaBank étant l’agent de l’opération. Et les Merengue de préciser que les trois prochaines années ils n'auront rien à régler avant de finalement rembourser 29,5ME de 2023 à 2049, tandis que le versement des 575ME s'étalera sur les trois prochaines saisons.

« Le Real Madrid a conclu cette opération sans apporter de garantie hypothécaire et sans intégrer de clauses restrictives sur sa gestion opérationnelle ou son niveau d’endettement, soustrayant ainsi la gestion du Club aux contraintes liées au paiement des travaux de rénovation du stade. Cette rénovation permettra de générer de nouveaux revenus, qui serviront non seulement à financer les travaux mais aussi à augmenter de manière significative les revenus récurrents du Club et ainsi maintenir son leadership sportif et économique dans les prochaines années. La signature de cet accord de financement inaugure le lancement d’une authentique innovation architecturale, en plein cœur de la ville et en phase avec son environnement urbain, qui verra le Stade Santiago Bernabeu devenir un monument avant-gardiste universel, une référence pour les stades du 21eme siècle, plus moderne, plus confortable, plus sûr et doté de la technologie la plus avancée de son temps. Ce sera le grand stade digital du futur », précise le Real Madrid au sujet de cette opération. Cette nouvelle enceinte devrait avoir toujours autour de 80.000 places et on évoque une inauguration en 2023.