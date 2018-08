Esp : Le Real Madrid réclame 750ME à l'Inter pour Luka Modric !

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Trop c'est trop. Et pour Florentino Perez l'heure est venue de taper du poing sur la table. Car après avoir vu Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo partir cet été, le patron du Real Madrid estime que la blague est terminée et que la Maison Blanche n'est pas un supermarché où les clubs européens vont faire leurs emplettes au mercato. Alors que l'Inter veut s'offrir Luka Modric, le dirigeant madrilène a été clair, pour recruter le meilleur joueur du Mondial 2016, le club italien sait à quoi s'en tenir.

C'est de Miami, où le Real Madrid est actuellement en tournée, que la réponse à ce rumeur sur un départ de l'international croate à l'Inter est tombée. « Modric ne va pas quitter Madrid. Si un club veut l’acheter, alors il devra faire une offre qui ne sera pas inférieure d'un euro à sa clause de résiliation, qui est de 750 millions d'euros », a fait savoir le vainqueur de la Ligue des champions. Un signal envoyé à l'Inter et à Luka Modric, dont il se dit en Italie que c'est lui qui a contacté l'Inter pour envisager un transfert cet été.