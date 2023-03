Esp : Le père d'Ansu Fati déclare la guerre au Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’ambiance risque de se tendre entre le FC Barcelone et sa pépite Ansu Fati après l’interview lunaire du père de l’attaquant catalan de 20 ans.

Titulaire à seulement onze reprises sous les ordres de Xavi depuis le début de la saison, Ansu Fati est loin d’afficher le niveau espéré il y a encore quelques mois. Et visiblement, le manque de temps de jeu de l’international espagnol au FC Barcelone crispe au plus haut point l’entourage du joueur… en premier lieu son papa. Dans une interview explosive accordée à la Cadena COPE, Bori Fati a vivement attaqué l’actuel leader de la Liga espagnole. Le père d’Ansu Fati n’y va pas par quatre chemins et explique très clairement que si cela ne dépendait que de lui, son fils serait parti du FC Barcelone depuis bien longtemps. Les supporters catalans apprécieront en revanche de savoir que si Ansu Fati est toujours au club, c’est avant tout car l’attaquant de 20 ans est très attaché au Barça et a pour le moment affiché la volonté de rester malgré les difficultés rencontrées.

Ansu Fati jure fidélité au Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ansu Fati (@ansufati)

« Je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club. Dans un mois, nous nous rencontrerons avec Jorge Mendes (son agent). Cela me dérange qu'ils lui donnent une minute, deux minutes ou trois minutes. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais nous parlons d'Ansu Fati, de l'équipe nationale espagnole, ce n'est pas n'importe quel garçon. C'est un garçon qui est sorti de la Masía. Si tu ne lui donnes pas ça, qu'est-ce que tu vas lui donner ? » s’interroge le père d’Ansu Fati, avant de poursuivre. « J’ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir. Mais Ansu m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça. Il est très Culé, il est formé à la Masia. Je pense beaucoup à Séville, à rentrer chez moi. Pour le moment, je n'apprécierais pas une offre de Madrid, car Ansu ne l'accepterait pas. Je ne peux pas mettre Ansu là où il ne veut pas » a confié le père de la pépite barcelonaise, remontée contre le club catalan mais qui ne peut rien faire pour l’instant pour faire évoluer la situation dans la mesure où Ansu Fati lui-même souhaite rester au FC Barcelone. Une attitude de la part du jeune attaquant de 20 ans que Xavi appréciera, lui qui compte davantage sur Ousmane Dembélé, Gavi, Robert Lewandowski ou encore Raphinha dans le secteur offensif pour le moment.