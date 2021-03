Esp : Le génie Messi n’a pas besoin de s’entraîner

Dans : Liga.

Au fil des années, Lionel Messi s’est imposé comme le meilleur joueur de la planète, mais également comme le meilleur tireur de coups-francs.

Dans ce domaine, l’Argentin a nettement dépassé Cristiano Ronaldo, qui excellait sur les coups-francs en force à une époque, mais qui a clairement perdu de son génie à ce niveau. Au contraire, Lionel Messi enquille les buts sur coups de pied arrêtés grâce à sa patte gauche de velours. Et cette réussite insolente de la part du capitaine du FC Barcelone n’est pas le fruit d’un travail acharné à l’entraînement, bien au contraire. Dans une interview accordée au Telegraph, Nelson Semedo a livré une anecdote croustillante sur la manière de travailler de Lionel Messi.

A en croire l’ancien défenseur portugais du FC Barcelone, qui évolue désormais à Wolverhampton en Premier League, le Ballon d’Or ne travaille absolument jamais les coups-francs à l’entraînement. Le cliché selon lequel Cristiano Ronaldo est un bourreau de travail et Lionel Messi un pur génie risque de perdurer encore un long moment. « Waouh ! Je n’ai pas de mot pour dire à quel point il est bon. Vous savez ce qui le rend encore plus exceptionnel ? Je ne l’ai jamais vu tirer un coup franc à l’entraînement pendant tout le temps où j’étais là-bas. Je vous jure qu’il n’en a jamais tiré ! On s’entraînait toujours à frapper de loin mais il n’a jamais tiré un coup franc. Pour lui, c’était juste naturel. On dit que l’entraînement perfectionne, mais avec lui il n’y avait pas d’entraînement et c’était encore parfait ! » a livré Nelson Semedo, pour qui Lionel Messi a tout simplement un don, et que l’entraînement ne lui est finalement pas si utile que cela.