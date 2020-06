Esp : Le Barça va encore s’enfoncer à cause de Messi

Dans : Liga.

En difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone devra encore dépenser d’énormes montants. La faute à son capitaine Lionel Messi.

En Espagne, les informations concernant le FC Barcelone sont totalement contradictoires depuis quelques semaines. D’un côté, certaines sources affirment que le champion d’Espagne est en mesure de recruter l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez et le milieu de la Juventus Turin Miralem Pjanic. Certes avec des joueurs en échange, mais aussi avec du cash dans la transaction. Et de l’autre, on apprend que le club catalan est en grand danger, surtout depuis le début de la crise sanitaire.

En cause, sa masse salariale qui ne cesse d’augmenter au fil des années. Et malheureusement pour la direction, le montant total sera difficile à diminuer compte tenu des opérations en préparation. En effet, le Barça se prépare à négocier la prolongation, et donc la revalorisation de Lionel Messi, annonce Mundo Deportivo. L’attaquant argentin, sous contrat jusqu'en 2021, possède une clause lui permettant de partir libre avant le 10 juin, mais tout le monde sait qu’il ne l’utilisera pas.

La priorité à Messi

Le président Josep Maria Bartomeu, par principe, attend simplement cette date pour contacter le père et agent du joueur Jorge Messi, actuellement en Argentine. Il s’agit d’un objectif prioritaire pour le patron du Barça, qui s’est engagé à prolonger son capitaine avant le début des élections présidentielles l’année prochaine. Autant dire que le dirigeant s’est mis une pression sur les épaules, ce qui risque de mettre le clan Messi dans les meilleures conditions. Rappelons que le sextuple Ballon d’Or est déjà le footballeur le mieux payé au monde avec plus de 40 M€ par an.