Esp : Karim Benzema, son secret dévoilé par Fred Hermel

Auteur de son 70e but en Ligue des champions, Karim Benzema enchaîne les performances de haut niveau. L'attaquant français du Real Madrid travaille comme un monstre pour cela.

Agé de 33 ans, Karim Benzema s’améliore saison après saison, l’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo étant devenu le patron incontesté de l’attaque madrilène depuis que CR7 a rejoint la Juventus en 2018. Mardi soir, face à l’Atalanta, KB9 a marqué son 70e but en Ligue des champions ce qui en dit long à la fois sur son efficacité, mais également sur le niveau exceptionnel atteint par l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Rarement blessé, très souvent décisif, au point qu’on évoque clairement une Benzema-dépendance au Real Madrid, Karim Benzema ne se ménage pas. Et pour Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC et L’Equipe, il n’y a pas de secret. Si l’attaquant français peut enchaîner les saisons et les buts chez les Merengue, c’est qu’il bosse comme un dingue, un point commun de plus avec Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema est un malade du travail

Frédéric Hermel est convaincu que KB9 peut encore apporter beaucoup au Real Madrid compte tenu de son travail énorme au quotidien. « Karim Benzema est un joueur complet, dans la plénitude de son âge et de son football, je crois qu’il n’en a plus rien à faire des critiques, il a fait sa carrière et ce qu’on pense de lui il s’en fout. C’est un bonheur de le voir jouer. Benzema a toujours fait très attention à sa forme, à ce qu’il mangeait, à une époque il avait une plus forte masse musculaire, mais il s’est mis au gainage, mais tous les jours il bosse comme un malade. Il fait comme Cristiano Ronaldo pour être à ce niveau », a expliqué le journaliste, qui reconnaît quand même que le Real Madrid est désormais totalement dépendant des performances de Karim Benzema, aucun autre attaquant ne pouvant permettre à Zinedine Zidane de faire souffler son attaquant français.