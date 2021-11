Esp : Karim Benzema, sa métamorphose a choqué Zidane

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En grande forme, Karim Benzema est depuis le départ de Cristiano Ronaldo le joueur majeur du Real Madrid.

Sérieux prétendant au Ballon d’Or 2021, l’international français a pris une dimension incroyable au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin il y a trois ans. Karim Benzema affiche un niveau stratosphérique et il le doit en grande partie à son hygiène de vie absolument irréprochable. Sur l’antenne de RMC, le fidèle adjoint de Zinedine Zidane s’est exprimé au sujet de la métamorphose physique et mentale de Karim Benzema. Et pour David Bettoni, il est clair que le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde dans la capitale espagnole en affichant un tel niveau et une telle forme.

Benzema, un travail acharné pour revenir en Bleus

« Ce qui a joué en sa faveur, c’est la période où il n’était plus convoqué en équipe de France. Je pense que lui avait toujours dans la tête cet objectif des Bleus, mais il gardait à l’esprit qu’il fallait qu’il soit toujours bon avec le Real » explique d’abord David Bettoni au micro de l’After Foot avant de poursuivre. « Il travaillait bien, mais je pense qu’il a ajouté quelque chose à son travail à ce moment-là. Avec Zizou, on l’a vu se transformer physiquement. Je pense que ça a joué sur son mental, sur ses énergies. Je le voyais mieux en tant qu’homme, plus mature. Il est devenu un leader exceptionnel, il a su récupérer avec beaucoup de personnalité le flambeau après Ronaldo, alors qu’il a toujours été dans son ombre » admire ensuite l’ex-adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid avant de conclure.

« C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle dans le vestiaire, il est écouté, respecté. Il adore parler individuellement aux joueurs. C’est un grand professionnel. Il a beaucoup travaillé, et il n’a jamais baissé les bras » a apprécié David Bettoni, qui a découvert un homme et un joueur extraordinaire en la personne de Karim Benzema au Real Madrid. Et qui se veut très élogieux envers l’attaquant de l’Equipe de France, qui sera peut-être sacré Ballon d’Or 2021 dans une dizaine de jours. Sérieux prétendant à la récompense ultime, l’ex-buteur de l’Olympique Lyonnais est en concurrence avec Robert Lewandowski, Jorginho ainsi que Lionel Messi.