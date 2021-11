Benzema Ballon d’Or, c'est la victoire du football

Dans : Equipe de France.

A 11 jours de la cérémonie du Ballon d’Or (29 novembre), Alvaro Odriozola, prêté par le Real Madrid à la Fiorentina cette saison, a plaidé en faveur de Karim Benzema avec des arguments dévastateurs.

Karim Benzema fait partie du peloton de favoris pour le Ballon d’Or aux côtés de Robert Lewandowski, Lionel Messi et Jorginho, auteur d’un doublé Ligue des champions – Euro. Le Français réalise une année 2021 exceptionnelle. Et encore brillant à l’Euro malgré l’élimination précoce de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid continue sur sa lancée en ce début de saison. En Liga, il a déjà inscrit 10 buts et 7 passes décisives en 12 matchs. Karim Benzema part peut-être avec une petite longueur de retard car il n’a gagné « que » la Ligue des Nations cette année. Mais peu importe pour Alvaro Odriozola. Karim Benzema doit gagner cette récompense pour tout ce qu’il a accompli avec Cristiano Ronaldo, depuis son départ également, et pour son football tout simplement. La déclaration du latéral droit espagnol fait la Une du journal AS ce jeudi en Espagne.

« J'ai toujours été très Benzemista, bien avant de jouer avec un footballeur magnifique comme lui. Je le vois dans le meilleur moment de sa carrière. Quand vous avez un joueur à vos côtés qui vous marque 50 buts, l'accent sera toujours mis sur ce joueur, mais Karim avait déjà très bien réussi lors de l'étape avec Cristiano. Sans Benzema, je suis sûr que Cristiano aurait marqué beaucoup moins de buts. Après son départ, Karim a pris le relais, se sentant plus protagoniste, se sentant comme la star du Real Madrid, et maintenant, en plus de faire jouer l'équipe, il marque de nombreux buts. Pour moi, le Ballon d'Or serait un triomphe footballistique s’il lui est accordé car il le mérite vraiment, non seulement pour cette année, mais pour toutes les précédentes où il a joué un football magnifique, développe l'ancien joueur de la Real Sociedad. De plus, c'est une très grande personne. Il a beaucoup souffert personnellement et a toujours continué à travailler, à se battre. Donc mon vote est pour lui », complimenté Alvaro Odriozola qui aurait pu faire gagner des votes à KB9 s’ils n’étaient pas bouclés, tant il se montre convaincant. Fin du suspens le 29 novembre donc avec une cérémonie au Théâtre du Châtelet, à Paris.