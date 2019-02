Esp : Karim Benzema mieux que Cristiano Ronaldo, Madrid frime !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

L’été dernier, le Real Madrid s’est séparé de Cristiano Ronaldo, vendu à la Juventus Turin pour plus de 100 ME au mercato.

Un départ inattendu, qui n’a pas été compensé puisque hormis Mariano Diaz, aucun attaquant n’a posé ses valises dans la capitale espagnole. Cela n’était tout simplement pas nécessaire selon Florentino Pérez, lequel a estimé que le Real Madrid comptait dans ses rangs le meilleur attaquant du monde en la personne de Karim Benzema. Un bel hommage qui fera assurément plaisir au Français, dans une forme tout simplement étincelante ces dernières semaines.

« C’est parce que nous avons déjà les meilleurs, comme on le voit avec Luka Modric, actuel détenteur du Ballon d’Or. Le Real Madrid possède en ce moment un effectif exceptionnel et ce serait difficile de faire mieux. Cette saison, huit de nos joueurs apparaissaient dans la liste des candidats au Ballon d’Or. J’insiste, nous possédons le meilleur effectif du monde et les derniers trophées remportés l’attestent. Nous n’allons quand même pas dépenser pour dépenser ! Par exemple, j’ai lu pendant des années que nous avions besoin d’acheter un N°9, alors que la réalité montre clairement que Karim Benzema est le meilleur N°9 du monde » a raconté le président du Real Madrid dans les colonnes de France Football. Les supporters madrilènes ne seront néanmoins certainement pas totalement d’accord avec leur président sur ce sujet, eux qui auraient aimé voir Hazard, Mbappé ou Neymar débarquer pour remplacer Cristiano Ronaldo l’été dernier.