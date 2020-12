Esp : Kanté au Real, le gros deal bouclé par Zidane

Dans : Liga.

Très contesté depuis quinze jours, Zinedine Zidane a mis tout le monde d’accord au Real Madrid en battant le FC Séville, le Borussia Mönchengladbach et l’Atlético de Madrid.

En l’espace de trois matchs, brillamment remportés par son équipe, « Zizou » a éloigné la menace d’un licenciement qui planait sérieusement au-dessus de sa tête. Ce n’est pas Florentino Pérez qui va s’en plaindre, le président du Real Madrid ayant une grande affection pour Zinedine Zidane. D’un point de vue sportif, les deux hommes ont toutefois de nombreuses divergences, comme le rapporte El Confidencial. Dans un dossier très complet, le média détaille les méthodes employées par le Français en période de mercato, expliquant que Zinedine Zidane est bien plus qu’un entraîneur et exécute officieusement le rôle d’un directeur sportif dans la capitale espagnole.

Florentino Pérez a rejeté la signature de Kanté

Très récemment, le coach du Real Madrid a ainsi pris son téléphone afin de discuter avec la pépite de Salzbourg, Dominik Szoboszlai, qui devrait finalement s’engager en faveur du RB Leipzig. Friand du marché français, « ZZ » supervise régulièrement des joueurs tels que Jérémie Boga (Sassuolo), Amine Gouiri (Nice) ou encore Houssem Aouar (Lyon). Toujours selon le média espagnol, le champion du monde 1998 avait bouclé en 2017 la venue d’un certain Ngolo Kanté, lequel venait de décrocher le titre de champion d’Angleterre avec Leicester. Très courtisé à l’époque, l’ancien Caennais avait donné son aval à Zinedine Zidane pour rallier le Real Madrid. Mais cet énorme deal du mercato a tout simplement été mis par terre par Florentino Pérez, pas sur la même longueur d’onde que son coach au sujet de Ngolo Kanté. Le média confirme toutefois que la relation entre le président et l’entraîneur du Real est bonne, mais que les deux hommes doivent régulièrement faire des concessions pour entretenir des rapports cordiaux. Le secret d’un couple qui fonctionne et qui dure…