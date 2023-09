Esp ‍: Jennifer Hermoso porte plainte contre Luis Rubiales ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Luis Rubiales prend une tournure judiciaire ce mercredi puisque Jennifer Hermoso, la joueuse victime du baiser du président de la fédération espagnole, a décidé de porter plainte.

Dans la tourmente depuis la Coupe du monde féminine en raison de son baiser volé à Jennifer Hermoso après la remise des médailles, le président de la fédération espagnole Luis Rubiales est dans de sales draps. Et pour cause, l’AFP annonce ce mercredi que la joueuse de l’Espagne a pris la décision de porter plainte contre Luis Rubiales. Suspendu provisoirement de ses fonctions, l’homme fort du football espagnol se retrouve dans une situation intenable et va maintenant devoir répondre de ses actes devant la police. La situation se tend pour Rubiales, à l’heure où la fédération espagnole de football a publié une longue lettre mardi dans laquelle elle demande « pardon au monde du football pour la conduite inappropriée de Monsieur Rubiales », lequel commence à être sacrément isolé.