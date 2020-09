Esp : Il sait comment faire rester Lionel Messi à Barcelone

Dans : Liga.

En fin de contrat en 2021, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone, libre cette fois-ci, dans un an. Sauf si Pep Guardiola venait à retrouver le banc de touche du Camp Nou…

Après une guerre froide de plusieurs semaines, Lionel Messi a finalement décidé de rester au Barça. Tout simplement parce qu’aucun club n’était prêt à débourser les 700 millions d’euros de sa clause libératoire. Mais en 2021, Messi sera libre de tout contrat et il pourra donc signer dans le club qu’il désire de façon gratuite. Ou pas… Car entre cette fin d’année 2020 et le mois de juin 2021, le FCB espère bien prolonger le bail du sextuple Ballon d’Or. Ce dossier sera d’ailleurs l’un des gros enjeux de la prochaine élection présidentielle au Barça, prévue en mars prochain. Si Victor Font promet de venir avec Xavi dans ses valises, Joan Laporta, lui, rêve d’un retour de Pep Guardiola sur le banc de touche du Barça.

« J'aimerais beaucoup que Guardiola revienne au Barça. Maintenant, il est à Man City et c'est à Pep de prendre une décision. C’est une référence pour Barcelone. De nombreux catalans aimeraient qu'il revienne sur le banc du Barça. Leo a pris une décision magnifique. Une décision sage, et très bien expliquée. Et maintenant, il faut continuer à se battre pour gagner à nouveau et continuer à écrire l'histoire du Barça », a lancé l’ancien président du Barça, et candidat à la prochaine élection. Le plan de Laporta est donc de rapatrier Guardiola pour proposer un projet fiable et compétitif afin que Messi puisse terminer sa carrière au Barça. Un rêve pour tous les fans du Barça !