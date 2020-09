Officiel : Messi annonce qu’il reste au Barça

Dans : Liga.

C'est confirmé, Lionel Messi restera bien au FC Barcelone cette saison !

L'attaquant argentin, un temps déterminé à partir à cause des mauvais résultats et des tensions avec la direction, est finalement revenu sur sa décision. Un choix annoncé lors d'un entretien accordé à Goal qui a ensuite révélé les propos de La Pulga.

« Je reste. Je n'irais jamais en procès contre le club de ma vie, c'est pourquoi je vais rester. J’ai voulu partir parce que la défaite à Lisbonne fut très difficile. On savait que ça allait être un adversaire redoutable mais on ne s’attendait pas à une telle situation. Ça a donné une très mauvaise image du club. J’ai voulu attendre que ça passe pour ensuite pouvoir en parler. Mon désir de partir ? Je l’ai dit toute l’année au président. J’ai pensé que c’était le moment pour le club de ramener des joueurs plus jeunes. J’ai pensé que mon temps à Barcelone était terminé », a confié le numéro 10 du Barça avant de flinguer son président, Josep Maria Bartomeu étant qualifié de « désastre » par l'Argentin.

En tout cas, le feuilleton est bel et bien terminé puisque le sextuple Ballon d'Or, réticent à l'idée de se lancer dans une bataille juridique contre son club de coeur, va honorer la dernière année de son contrat au Barça. Et ainsi mettre un terme aux rumeurs concernant un éventuel départ à Manchester City, à l'Inter Milan ou encore au Paris Saint-Germain.