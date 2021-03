Esp : Haaland et Mbappé en attente, le Real s’occupe de Benzema

Dans : Liga.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Karim Benzema a clairement ouvert la porte à une prolongation. Le message n’est pas passé inaperçu puisque la Maison Blanche aimerait prolonger le bail du Français avant l’été prochain.

On n’arrête plus Karim Benzema (33 ans). Depuis son retour de blessure contre l’Atlético Madrid (1-1) le 7 mars dernier, l’attaquant du Real Madrid a toujours marqué. Soit un total de quatre buts inscrits en trois matchs. C’est encore le Français qui a mis les Merengue dans la bonne direction face à l’Atalanta Bergame (3-1) mardi en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Preuve que ses 33 ans ne pèsent absolument pas sur sa condition physique ni sur ses performances. Résultat, ses dirigeants aimeraient lui offrir une nouvelle récompense.

Benzema bientôt prolongé ?

En effet, le Real Madrid espère prolonger le contrat Karim Benzema, si possible l’été prochain au plus tard, précise le site de Todofichajes. Rappelons que le Français est actuellement lié à la Maison Blanche jusqu’en juin 2022. La situation n’est donc pas si urgente mais au sein du club madrilène, on ne souhaite plus revivre un autre feuilleton à la Sergio Ramos, qui ne parvient pas à trouver un accord alors que la fin de son bail approche. Reste à savoir si le président Florentino Pérez pourra s’entendre avec son attaquant aux 21 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une chose est sûre, c’est que le patron espagnole aura affaire à un joueur totalement ouvert à une prolongation. « J'apprécie chaque entraînement, chaque match sous le maillot du Real Madrid, confiait Karim Benzema en début de semaine. J'ai un contrat jusqu'en 2022, mais ma porte est ouverte si le président Florentino Pérez veut me renouveler. C'est le meilleur club du monde et je prends soin de moi physiquement pour être à la hauteur de ce club. » Sur la même longueur d'onde que son avant-centre, le Real Madrid semble lui donner la priorité avant les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé.