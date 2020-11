Esp : Griezmann sauvé, Barcelone envoie un bon signal !

Dans : Liga.

Soumis à de vives critiques du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait douter de la suite de sa carrière au Barça. Mais il reçoit le soutien de Ronaldo Koeman.

Depuis qu’il a rejoint le FC Barcelone au mercato 2019, Antoine Griezmann n’a pas passé un mois sans subir de vives critiques, le champion du monde français n’arrivant pas à faire taire les attaques sur ses performances sur le terrain. L’attaquant tricolore, lequel ne semble pas être dans les petits papiers de Lionel Messi et de la presse locale, fait face à une campagne permanente contre lui, mais ce mercredi, alors qu’il est avec l’équipe de France, Antoine Griezmann aura enfin des bonnes nouvelles en provenance de Barcelone. En effet, dans le Mundo Deportivo, Ronald Koeman a dit toute la confiance qu’il avait dans le joueur français. Pour l’entraîneur du Barça, Griezmann a toutes les qualités qu’il faut pour devenir un grand joueur du FC Barcelone.

Et Ronald Koeman de confier tout le bien qu’il pensait de de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, même s’il admet que ce dernier carbure moins bien sous le maillot du Barça qu’avec les Bleus. « Antoine a besoin d’un peu plus de confiance et le fait de marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu’il ne travaille pas, il travaille beaucoup, mais il se peut qu’il se sente un peu plus libre quand il est avec son équipe nationale en passant beaucoup de temps avec eux et en jouant toujours dans la même position (…) Mais un joueur qui travaille aussi dur que lui et qui essaie de changer les choses finira par y arriver », prévient l’entraîneur néerlandais du Barça, qui est donc intimement persuadé qu'un footballeur aussi talentueux et bosseur qu'Antoine Griezmann finira par s'imposer.