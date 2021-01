Esp : Griezmann n'est pas mort, Barcelone respire !

Dans : Liga.

Sous pression au Barça, Antoine Griezmann a répondu de la plus belle des manières en inscrivant un doublé samedi soir contre Grenade.

L'histoire d'amour entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone a toujours été tumultueuse. Après un transfert avorté dans une communication douteuse, le Français avait finalement rejoint la Catalogne pour 120 millions d'euros en 2019. Dans une première saison compliquée où sa relation avec Lionel Messi a beaucoup fait parler, le champion du monde 2018 n'a jamais retrouvé le niveau qui était le sien à l'Atletico. Avec le départ de Luis Suárez, les voyants semblaient au vert pour Griezmann cette saison. Pourtant, entre polémique autour des propos de son entourage sur Messi, et prestations décevantes sur le terrain, le natif de Mâcon est loin de convaincre. Pire, il est même passé derrière Martin Braithwaite dans la hiérarchie des attaquants blaugranas. À tel point qu'un départ au mercato hivernal a été évoqué. Finalement, les dirigeants barcelonais ont décidé d'offrir une dernière chance à leur joueur. Titulaire face à Grenade samedi soir, l'attaquant a parfaitement réagi.

Avec Lionel Messi, il a été le principal artisan du large succès de son équipe sur la pelouse de Grenade (4-0). Auteur d'un doublé, il a livré une prestation aboutie, de quoi s'accorder un peu de répit. Interrogé à la sortie du match, il s'est montré serein et confiant. « Nous avions besoin des 3 points et je suis très content. Nous avons très bien travaillé et joué un super match. Pour mon premier but, je n'étais pas hors-jeu. Sur le deuxième, Ousmane m'a donné le ballon et heureusement il est rentré. Dernièrement, ils n'allaient pas au fond, et maintenant ça rentre. J'espère continuer comme ça » s'est félicité l'international français. Malgré un bon match, Antoine Griezmann sait que dans un club de l'exigence du FC Barcelone, sa prestation sera vite oubliée en cas de faux-pas lors du prochain match. À lui de confirmer sa bonne forme lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à son ancien club, la Real Sociedad.