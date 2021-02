Esp : Griezmann est au top avant Paris, le Barça jubile

Dans : Liga.

Antoine Griezmann a retrouvé des couleurs du côté du FC Barcelone et le club catalan sait que le champion du monde sera motivé contre le PSG.

Lorsqu’en décembre dernier le Paris Saint-Germain avait hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club tricolore semblait avoir un net avantage sur une formation catalane qui à l’époque se traînait en Liga et où les stars comme Lionel Messi et Antoine Griezmann étaient fantomatiques. Mais en l’espace de deux mois, le Barça s’est remis en ordre de marche à l’image de l’attaquant français, qui a enfin trouvé ses marques et dont l’association avec Messi n’a jamais été aussi efficace. Pas de chance pour le PSG qui de son côté semble cafouiller son football, et devra en plus composer avec les absences de Neymar et d’Angel Di Maria. Du côté barcelonais, on constate avec plaisir qu’Antoine Griezmann a réussi à balayer les doutes un an et demi après avoir signé avec le Barça, et en plus il arrive comme une balle contre Paris, un match forcément spécial pour le joueur français.

S’exprimant dans Le Figaro, Pablo Polo, journaliste du quotidien sportif Marca, voit enfin du positif pour Antoine Griezmann. « Il est à son meilleur niveau ici, marque des buts et participe beaucoup plus au jeu. Ce n’est pas le Griezmann de l’Atlético Madrid, mais ce sera impossible de l’être tant que Messi sera là. C’est bien de jouer avec le meilleur joueur du monde, mais ce n’est pas toujours facile (…) Messi a mis du temps à l’accepter, mais il a aussi compris qu’il était dans son intérêt d’intégrer Griezmann. Après l’avoir reniflé au début, il l’a désormais totalement accepté », explique le journaliste. Pas de chance pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir défier mardi soir au Camp Nou un duo infernal et motivé. En espérant pour le PSG que Griezmann ne soit pas leur bourreau comme Neymar l'avait été en 2017 lors de la remontada.