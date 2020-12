Esp : Griezmann dopé par un ancien du Real Madrid

Dans : Liga.

En grande difficulté depuis sa signature à l’été 2019, Antoine Griezmann vient d’enchaîner trois performances convaincantes. Et si l’attaquant du FC Barcelone avait connu un déclic suite à sa rencontre avec Jorge Valdano ?

Enfin ! Antoine Griezmann commence à montrer les qualités qu’on lui connaît au FC Barcelone. Décevant depuis de le début de la saison, et même depuis son arrivée l’année dernière, l’attaquant français vient d’enchaîner trois matchs convaincants avec trois buts et une passe décisive au total. On pourrait penser que son entretien accordé à Jorge Valdano pour la chaîne Movistar+ lui a fait du bien. Il est vrai que l’international tricolore a pu mettre les choses au clair.

Mais pour son interlocuteur, à prendre au second degré, le déclic de Griezmann ne vient pas de ses déclarations. Mais plutôt des conseils donnés par l’Argentin avant l’interview. « Il y a deux théories. La première, il a dit que cet entretien l'a libéré. Et la deuxième, c'est que la chance est de nouveau de son côté. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, ne me sous-estimez pas, a réclamé Valdano dans sa chronique pour El Pais. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'avant de s'asseoir pour parler, je lui ai dit certaines choses. »

Les conseils de Valdano

« "Si tu reçois le ballon dans la surface, arrête-le avec le pied droit et croise ta frappe du pied gauche. Si tu es en dehors de la surface et qu'un ballon aérien arrive, reprend-le de volée et place-le dans la lucarne. Et si tu reçois un centre à ras de terre et que tu es au premier poteau, fais une talonnade sous les jambes du gardien." Je l'ai dit et il l'a fait, a plaisanté l’ancien joueur du Real Madrid. Je lui ai donné d'autres instructions que je n'écris pas par modestie, mais que vous verrez dans les prochains matchs. » Quelle que soit l’explication, espérons que Griezmann poursuivra sur sa lancée.