Esp : Griezmann accuse ses proches pour calmer Messi

Dans : Liga.

Afin de calmer les rumeurs d'une brouille permanente avec Lionel Messi, Antoine Griezmann a accusé son ancien agent et son oncle d'avoir savonné la planche.

En signant au FC Barcelone lors du mercato 2019, un an après sa vraie-fausse venue au Barça, Antoine Griezmann s’était déjà mis dans une situation difficile, Lionel Messi n’ayant pas apprécié le numéro de communication du champion du monde français. Mais depuis quelques mois, on oppose toujours le sextuple Ballon d’Or à Antoine Griezmann, et l’affaire a pris encore plus d’ampleur lorsque l’ancien agent et l’oncle de l’attaquant tricolore ont mis de l’huile sur le feu en affirmant que Lionel Messi faisait tout pour pourrir la vie de Griezmann au Barça. Des propos dont la presse sportive espagnols s’est régalée, tout cela étant évidemment relayé à Messi qui n’a forcément pas apprécié ces attaques brutales venues de proches, ou du moins ce qu'il pensait être des proches, de son coéquipiers français.

Afin de mettre définitivement les choses au point, Antoine Griezmann a participé à une émissions sur Movistar et a clairement accusé Eric Olhats et son oncle de parler sans savoir. « Je n’ai plus de relation avec Eric Olhats depuis mon mariage il y a trois ans. Il n’est pas venu à la cérémonie, ça m’a beaucoup énervé. Il n’est pas mon représentant et je n’ai pas de relation avec lui. Comme personne de mon entourage ne parle, ni même ma sœur qui est ma représentante, il donne son avis comme n’importe qui et ça peut faire beaucoup de mal. Ça peut créer des doutes dans le vestiaire et dans ma relation avec Léo. Et ensuite mon oncle, qui n’y connait rien au foot. Un journaliste est venu, il est resté quelques heures avec lui. Au début, il était attentif, mais ensuite, il a cru que c’était un ami mais en réalité, le journaliste voulait seulement sortir une phrase. J’ai dit à Léo que je n’avais rien à voir avec eux. Ça fait trois ans que je ne parle pas avec Eric Olhats et je n’ai même pas le numéro de mon oncle », a confié un Antoine Griezmann visiblement très agacé de cette situation et qui a plusieurs fois répété qu’il avait dit tout cela à Lionel Messi afin de stopper les polémiques.