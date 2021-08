Esp : Griezmann contre Joao Félix, l'offre dingue du Barça !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Déterminé à l’idée de recruter Joao Felix d’ici la fin du mercato, le FC Barcelone a soumis une deuxième proposition à l’Atlético de Madrid pour le Portugais.

Joao Felix portera-t-il les couleurs du Barça ou de l’Atlético de Madrid la saison prochaine ? Depuis 48 heures, le doute est total. Et pour cause, en début de semaine, le Barça a transmis une offre de prêt aux Colchoneros pour Joao Felix, une proposition logiquement refusée par l’Atlético de Madrid. Mais selon les informations de Sport et d’Esport3, les dirigeants du FC Barcelone ont mené ce mardi une nouvelle offensive pour arracher Joao Felix à l’Atlético de Madrid. Et cette fois, il y a de quoi réfléchir pour les champions d’Espagne en titre puisque Barcelone est prêt à inclure Antoine Griezmann dans la transaction avec une offre d’échange entre le champion du monde français et le prodige portugais Joao Felix.

L'Atlético n'a pas encore répondu

Pour le moment, rien n’a filtré sur les intentions de Joao Felix, d’Antoine Griezmann et surtout des dirigeants de l’Atlético de Madrid. Mais le FC Barcelone espère sincèrement que cette proposition sera de nature à faire réfléchir tous les acteurs de ce dossier, et cela pour plusieurs raisons. Sportivement, le Français ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau et Ronald Koeman estime que Joao Felix est plus compatible à son style de jeu. Surtout, le Barça rêve de se débarrasser du salaire XXL d’Antoine Griezmann, le plus conséquent du vestiaire barcelonais depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Avec une star comme Joao Felix, le club catalan récupérerait un gros salaire, mais les émoluments du Portugais restent inférieurs à ceux de « Grizou ». Il n’y a maintenant plus qu’à attendre la réponse de Griezmann, de Joao Felix et de l’Atlético à cette proposition très alléchante du FC Barcelone…