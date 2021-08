Esp : Griezmann et Barcelone, ça tourne au fiasco !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, le FC Barcelone s’est imposé à domicile contre Getafe (2-1) grâce à un nouveau but de Memphis Depay. En revanche, Antoine Griezmann a encore passé un sale moment.

Avant de rejoindre l’Equipe de France pour les matchs contre la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande, Antoine Griezmann ne s’est pas franchement mis en confiance. Titulaire aux côtés de Memphis Depay et de Martin Braithwaite face à Getafe, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid a été l’attaquant le moins en vue. Très discret, il s’est de nouveau contenté d’être très actif défensivement, un bilan bien maigre au vu de son statut et de son salaire. Cela lui a valu quelques sifflets du Camp Nou, ce que l’entraîneur Ronald Koeman n’a pas franchement apprécié.

Koeman : « Je ne comprends pas les sifflets contre Griezmann. » — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) August 29, 2021

« On peut siffler s’il n’a pas la bonne attitude ou s’il ne travaille pas, mais Antoine a eu des difficultés dans le jeu. Il n’a pas eu autant d’opportunités qu’on peut l’espérer, mais ce n’est qu’un match. On peut lui demander de marquer quatre buts… Mais on n’a pas non plus créé les situations pour lui. Au contraire en seconde période, on a perdu beaucoup de ballons » a défendu l’entraîneur du FC Barcelone, qui attend plus de Griezmann mais qui refuse de le condamner sur la place publique et de valider les sifflets du Camp Nou à son égard. Reste que sa feuille de statistiques face à Getafe est proche du néant, d’où l’impatience des Socios du FC Barcelone, qui attendent de Griezmann qu’il prenne le relai de Messi sur le plan du leadership technique.

Antoine Griezmann cette saison :



• 3 matchs (joués en entier)

• 4 tirs non cadrés

• 0 tir cadré

• 2 dribbles réussis

• 33 pertes de balle pic.twitter.com/4VpSM3GR0X — Vines Foot (@VinesFoot) August 29, 2021

Plus globalement depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est un véritable fantôme. Le compte @VinesFoot a résumé dimanche la feuille de statistiques du natif de Mâcon en trois journées de Liga et le bilan est dramatique puisque Griezmann n’a même pas cadré le moindre tir. « 3 matchs joués (entier), 4 tirs non cadrés, 0 tir cadré, 2 dribbles réussis, 33 pertes de balle ». Des statistiques dignes de l’un des pires attaquant du FC Barcelone, et l’on parle pourtant d’un champion du monde, leader d’une sélection sur le toit du monde il y a encore trois ans de cela. Devant de telles statistiques, les supporters s’impatientent logiquement. Les observateurs aussi…

Griezmann est un des pires joueurs de l’histoire du club.

Il ne sert vraiment à rien du tout.

Il a attendri certains fans faibles durant trois ans avec ses replis défensifs et ses tacles à la Maldini mais on en a rien à foutre de ça.

100 matchs, zéro marquant. Allez casse toi. — Poppa (@AssaneSays) August 29, 2021

Pour @AssaneSays, suivi par près de 10.000 followers sur Twitter, Antoine Griezmann est purement et simplement l’un des pires joueurs de l’histoire du FC Barcelone. « Griezmann est un des pires joueurs de l’histoire du club. Il ne sert vraiment à rien du tout. Il a attendri certains fans faibles durant trois ans avec ses replis défensifs et ses tacles à la Maldini mais on en a rien à foutre de ça. 100 matchs, zéro marquant. Allez casse toi » a publié le supporter barcelonais, révolté par les prestations indigentes de l’ex-star de l’Atlético de Madrid depuis sa signature en Catalogne, et cela malgré les 20 buts inscrits par Antoine Griezmann la saison dernière sous le maillot barcelonais.

Si un mec dans le coma depuis juillet 2018 se réveille maintenant et qu’on lui dit que dans un trio avec Depay et MARTIN BRAITHWAITE bah le bozo de service c’est Griezmann j’pense il fait une rechute — Yannis (@YannisZimm) August 29, 2021

Devant de telles prestations, les moqueries pleuvent. Et tandis qu’il a souvent été reproché à Lionel Messi de brider le jeu d’Antoine Griezmann voire parfois de le snober volontairement, Walid Acherchour a glissé un joli tacle à l’international tricolore en faisant référence à la nouvelle star du Paris Saint-Germain. « Le match d'Antoine Griezmann c'est encore Lionel Messi qui lui empêche de jouer son football ». Toujours dans l’ironie et la dérision, @YannisZimm conclut avec humour. « Si un mec dans le coma depuis juillet 2018 se réveille maintenant et qu’on lui dit que dans un trio avec Depay et MARTIN BRAITHWAITE bah le bozo de service c’est Griezmann j’pense il fait une rechute ». Tout est dit…