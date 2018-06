Esp : Griezmann aurait choisi le Barça, le secret s'explique !

Dans : Liga, Mercato, Equipe de France.

Antoine Griezmann a fait durer le suspense concernant son avenir mardi en conférence de presse, l'attaquant de l'équipe de France refusant de répondre aux questions sur ce thème. Mais si du côté des médias français on est persuadé qu'Antoine Griezmann va rester à l'Atlético Madrid, le Mundo Deportivo affirme lui ce mercredi que le joueur tricolore s'engagera bel et bien avec le FC Barcelone. Et selon le média catalan, proche du Barça, le mutisme d'Antoine Griezmann s'explique très facilement par des raisons contractuelles.

En effet, pour partir de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann a jusqu'au 30 juin prochain minuit une clause libératoire de 200ME qui passera à 100ME le 1er juillet. Et si l'international français annonce avant cette date qu'il rejoint le FC Barcelone alors évidemment l'Atlético Madrid pourra légitimement réclamer 200ME. Autrement dit, jusqu'au 1er juillet, le joueur des Colchoneros doit rester totalement muet sur cette affaire, permettant ainsi au Barça d'économiser 100ME sur son transfert lors de ce mercato. Tout de même prudent, le Mundo Deportivo précise qu'aucune clause écrite n'existe pour l'instant entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone mais qu'un accord moral très fort est en place entre le joueur et le Barça. Le suspense va donc encore durer un peu.