Esp : Griezmann au Barça, l'erreur XXL

Dans : Liga.

En signant au FC Barcelone lors du mercato 2019, Antoine Griezmann ne s'attendait pas à une pareille galère. Le champion du monde français du Barça a-t-il commis une erreur ?

On ne peut pas réécrire l’histoire, mais du côté du clan Griezmann on doit clairement se demander si un an après avoir décidé de rester à l’Atlético Madrid, ce qui avait donné lieu à un documentaire très contesté en marge du Mondial 2018, il n'aurait pas été mieux de rester chez les Colchoneros plutôt que de signé au FC Barcelone. Car depuis qu’il a rejoint le club de Lionel Messi, Antoine Griezmann a bien du mal à convaincre les supporters catalans. Et lorsque cela a été le cas, comme en ce début d’année 2021, la rechute a été brutale, la déroute face au Paris Saint-Germain remettant une pression énorme sur les épaules de l’attaquant français, qui n’est pourtant pas le seul fautif, loin de là, dans la faillite sportive du Barça.

Si Antoine Griezmann reste discret sur sa situation au FC Barcelone, démentant seulement des rumeurs sur une possible relation compliquée avec Lionel Messi, Jérémy Mathieu, qui a joué au Barça jusqu’en 2017, avoue que son compatriote a eu tort de rejoindre la formation catalane, mais qu'il a peut-être des circonstances atténuantes pour ses prestations mitigées. « Antoine Griezmann n’est, actuellement, pas à son niveau de l’Atlético Madrid. Personnellement, je pense qu’il a eu tort de signer au Barça. A l’Atlético, il avait un rôle majeur, et je ne sais pas si c’est le cas au FC Barcelone », a confié, sur la radio RAC1, l’ancien défenseur des Blaugrana, lequel reconnaît que le vestiaire barcelonais n’est pas vraiment le plus chaleureux et le plus amical du monde, ce qui pénalise peut-être Antoine Griezmann.