Real Madrid : Zappé en France, Benzema envoie du bonheur à Madrid

Karim Benzema fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Son absence en équipe de France fait toujours l’objet de débats dans l’hexagone.

Même quand Didier Deschamps aimerait bien rester concentré sur son groupe et éviter d’évoquer la forme insolente du Madrilène, c’est son président Noël Le Graët qui allume le feu en annonçant la fin de la carrière internationale de l’attaquant tricolore. De quoi remettre le cas Benzema sur le devant de la scène, d’autant que le joueur formé à Lyon sait se faire remarquer… de la bonne manière. Avec un doublé face au PSG en Ligue des Champions ce mardi, Karim Benzema s’est rappelé au bon souvenir des téléspectateurs français, preuve qu’il pouvait se montrer aussi utile à son équipe, qu’efficace sur le plan personnel. Et ce jeudi, Marca s’est penché sur l’importance de « KB9 » auprès des… spectateurs.

Le Français, qui sait se fondre dans le collectif et travailler dans l’humilité, est l’une des raisons pour lesquelles Santiago Bernabeu se remplit à nouveau ces dernières semaines. La saison passée, au coeur d’une année compliquée, le public avait déserté l’enceinte, ne dépassant la barre des 70.000 spectateurs qu’à quatre reprises. Cette saison, en raison d’un football plus léché et plus collectif, le public est à nouveau au rendez-vous, avec déjà trois passages au-dessus de la barre des 70.000 spectateurs, dont 75.535 contre le PSG ce mardi. Le Real Madrid s’en félicite ouvertement, et ce malgré le match nul concédé face à Paris cette semaine, le doublé de Karim Benzema et le jeu déployé lors de cette rencontre suffisent visiblement au bonheur du Real.