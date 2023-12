Esp ‍: Fin du feuilleton Ancelotti, le Real touche au but

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Longtemps annoncé sur le banc du Brésil à partir de la saison à venir, Carlo Ancelotti est sur le point de prolonger son contrat au Real Madrid.

De retour sur le banc du Real Madrid depuis 2021 après un premier passage entre 2013 et 2015, Carlo Ancelotti devait quitter la capitale espagnole à l’issue de la saison. Le plan de carrière de l’entraîneur italien était tout tracé puisque depuis de longs mois, la fédération brésilienne espère le faire signer pour prendre les commandes de la Seleçao à partir de juin 2024. Mais on ne quitte pas le Real Madrid aussi facilement et Carlo Ancelotti pourrait finalement prolonger son contrat au sein de la Casa Blanca.

Le journal AS dévoile dans son édition du jour que la tendance est plus que jamais à une prolongation de l’entraîneur de 64 ans au Real Madrid d’une saison supplémentaire soit jusqu’en juin 2025. Qu’il parte ou qu’il reste, Carlo Ancelotti doit régler son avenir au plus vite car le média espagnol nous informe que Florentino Pérez ne veut pas d’un « feuilleton Ancelotti » qui viendrait polluer l’atmosphère au Real Madrid lors de la seconde partie de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlo Ancelotti (@mrancelotti)

Dans l’idéal, le président du club merengue souhaite être fixé de manière définitive après la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite au mois de janvier. Une prolongation de Carlo Ancelotti dans les semaines à venir n’est donc pas à exclure. Un énorme coup dur si cela venait à se confirmer pour la sélection du Brésil, qui attend Carlo Ancelotti depuis quasiment un an au point d’évoluer avec un sélectionneur intérimaire depuis la Coupe du monde en la personne de Fernando Diniz. Avec la probable prolongation du « Mister » au Real Madrid, la Seleçao va devoir se pencher sur la nomination d’un nouvel entraîneur, à moins que Fernando Diniz ait la confiance de la fédération brésilienne pour disputer la Copa America l’été prochain.