Messi de retour à Barcelone, son père fait exploser internet ‍!

Deux jours après avoir joué son dernier match avec le PSG, Lionel Messi était annoncé proche de l'Arabie Saoudite. Mais une réunion entre le père du champion argentin et le président du Barça a changé la donne.

Dans sa quête de faire revenir Lionel Messi deux ans après l’avoir poussé dans les bras du Paris Saint-Germain, Joan Laporta semblait être battu. Mais ce lundi, les choses ont radicalement changé et l’espoir est revenu du côté du Camp Nou. Contre toute attente, et alors que le septuple Ballon d’Or était annoncé en partance pour le championnat saoudien, ou l’Inter Miami, la Liga a donné son feu vert au plan de financement barcelonais pour le retour de Leo Messi. Et à peine une heure plus tard, Jorge Messi a été repéré alors qu’il sortait d’un rendez-vous de 40 minutes avec le grand patron du FC Barcelone.

Réunion de 40 minutes entre le Barça et Jorge Messi

Interrogé par Toni Juanmarti, célèbre journaliste catalan, le père de la star argentine a lâché une bombe après avoir rencontré Joan Laporta. « Lionel Messi veut retourner au Barça, et moi aussi, j'ai envie qu’il revienne. C’est une option, mais est-ce que j’ai confiance sur le fait qu’il puisse faire son retour ? Oui ! », a lancé Jorge Messi. Il va désormais falloir mettre tout ça en ordre, car forcément, le FC Barcelone ne pourra pas offrir le milliard d'euros promis en Arabie Saoudite à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Un coup de théâtre n'est donc pas impossible, et déjà toute la Liga est en alerte.