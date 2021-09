Esp : Dembélé sauvé par le Barça !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après les départs de trois joueurs majeurs ces derniers mois, le FC Barcelone doit se reconstruire. Trois jeunes talents ont été identifiés pour incarner l’avenir du club catalan, parmi lesquels on retrouve notamment l’ailier français Ousmane Dembélé.

En l’espace d’un an, le FC Barcelone a perdu toute une attaque de rêve. Luis Suarez l’été dernier, puis Lionel Messi et Antoine Griezmann ont dû quitter la Catalogne en raison des soucis financier de la direction. Un énorme coup dur sur le plan sportif étant donné que les Blaugrana n’ont plus vraiment les moyens de leurs ambitions. C’est d’ailleurs le message transmis par l’entraîneur Ronald Koeman lors d’une récente conférence de presse. Et rien ne dit que le Barça sera en mesure de se renforcer avec des joueurs confirmés pendant les prochains mercatos. Autant dire que l’avenir n’est pas rassurant.

Dembélé parti pour prolonger

Mais Joan Laporta ne compte pas assister au déclin de son équipe. Toujours ambitieux, le président du FC Barcelone veut miser sur les jeunes talents de son effectif, et plus particulièrement sur trois d’entre eux, à savoir Ousmane Dembélé (24 ans) ainsi que Pedri et Ansu Fati, les deux pépites de 18 ans. Pour commencer, le dirigeant a ordonné à sa direction sportive de prolonger le contrat de l’ailier français. Son bail expire en juin prochain, d’où l’urgence de réagir sur ce dossier apparemment bien engagé. Selon Mundo Deportivo, une prochaine réunion avec l’agent de l’ancien Rennais pourrait permettre de finaliser un réengagement.

Le successeur de Messi

Quant à Pedri, lui aussi lié au Barça jusqu’en 2022, mais dont le contrat contient une option pour le prolonger unilatéralement de deux années supplémentaires, le club souhaite le revaloriser et le réengager pour cinq années. Mais la plus belle marque de confiance est accordée à Ansu Fati. L’attaquant formé à la Masia se trouve dans la même situation contractuelle que l’international espagnol. Sauf que le Barça souhaite lui faire signer un bail très longue durée, après lui avoir donné le numéro 10 qui appartenait à Lionel Messi. Il faudra pour cela trouver un accord avec son agent Jorge Mendes. Mais si tout se passe bien, Barcelone partira avec une base talentueuse pour sa nouvelle ère.