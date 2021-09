PSG : Messi de retour au Barça, la prédiction fracassante

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toute l’Europe est d’accord sur ça, le PSG s’est construit une véritable Dream Team cet été avec l'arrivée de Lionel Messi. Les attentes sont donc énormes.

Deux transferts pour un total de 100 millions d’euros avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi, des arrivées libres de joueurs de premier plan comme Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, et la signature de Lionel Messi comme cerise sur l’énorme gâteau, le PSG a réalisé le mercato le plus spectaculaire de son histoire avec celui de 2017. Neymar et Kylian Mbappé ont été conservés, et tout le monde s’attend à voir l’armada parisienne marcher sur la Ligue des Champions. Un titre n’est jamais écrit d’avance, mais la déception serait énorme pour les fans parisiens si jamais la victoire n'était pas au bout en C1. C’est l’année ou jamais pour le Paris SG, et même vu de l’extérieur, tout le monde en est bien conscient. C’est ce qu’a reconnu Juan Roman Riquelme, légende du football argentin, dans un entretien à ESPN.

« J’espère que Messi va pouvoir profiter et apprécier son temps au PSG. Je ne sais pas si c’est pas un peu bizarre, mais tout le monde est excité à l’idée de le voir jouer et s’amuser avec Neymar et Mbappé. S’ils ne remportent pas la Ligue des Champions maintenant, ils ne la gagneront jamais », a lancé l’ancien joueur du FC Barcelone, qui était visiblement inspiré, puisqu’il a aussi évoqué l’avenir plus lointain de la star argentine. En effet, en tant qu’ancien joueur du FC Barcelone, qui est parti du club catalan au moment où Lionel Messi commençait à exploser, Riquelme est persuadé que tout cela va se terminer par un énorme happy-end.

Messi de retour au Barça ?

« Je pense que Messi va remporter la Ligue des Champions avec le PSG et finir sa carrière à Barcelone », a livré l’Argentin à propos de son compatriote. Une prédiction qui n’était pas encore sortie, même dans les journaux espagnols. Surtout que le plan du septuple Ballon d’Or est plutôt de traverser l’Atlantique après son contrat avec le Paris SG, pour évoluer en Major League Soccer. Lionel Messi a déjà laissé entendre que la vie du côté de Miami lui plaisait beaucoup, laissant entrevoir une ou deux dernières saisons au pays du « soccer ». Et pour le moment, le Barça n’a clairement pas les moyens d’envisager un retour de son ancien numéro 10, même si les choses peuvent changer et la nouvelle direction s’attache à épurer les finances, à l’image du départ en prêt d’Antoine Griezmann et des achats très limités effectués cet été. Suffisant pour préparer le retour de l'enfant prodige ?