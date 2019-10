Esp : Dembélé expulsé, le Barça en furie

Dans : Liga, Foot Europeen.

Expulsé dimanche soir la 88e minute du match entre le FC Barcelone et le FC Séville, alors qu'il avait marqué un des quatre buts catalans, Ousmane Dembélé fait la Une des quotidiens sportifs espagnols ce lundi. Car si l'attaquant français du Barça a vu rouge, c'est en s'en prenant verbalement et de manière fort peu courtoise à l'arbitre de la rencontre, lequel venait d'expulser Araujo. « Tu es nul, tu es vraiment très mauvais », aurait lancé Ousmane Dembélé à l'homme en noir. Du côté du FC Barcelone, on a été étonné de la décision de l'arbitre, mais dans les coulisses on s'agace de la réaction du joueur français.

Car cette expulsion n'arrive pas au meilleur des moments, le Barça recevra en effet le Real Madrid le samedi 26 octobre prochain, et il est très possible qu'Ousmane Dembélé soit suspendu pour ce premier Clasico de la saison 2019-2020. Ce rouge est évidemment un élément de plus dans le dossier Dembélé, l'international tricolore du FC Barcelone n'étant pas totalement en odeur de sainteté en raison de plusieurs incartades depuis qu'il a signé avec le Barça.