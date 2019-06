Esp : Cristiano Ronaldo ou Messi ? Il vote Benzema sans hésiter

Dans : Liga, Foot Europeen, Serie A.

Utilisé à 36 reprises cette saison, Vinicius est un joueur sur lequel compte le Real Madrid à l’avenir. Il faut dire que le Brésilien a démontré son potentiel en Liga, affichant notamment une belle complicité avec Karim Benzema. C’est donc sans surprise que l’ancien ailier de Flamengo a rendu un bel hommage à l’international français, sur l’antenne de Fox Sport, alors qu'il lui était demandé de trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui je préfère ? C’est difficile à dire, je n’ai joué avec aucun d’entre eux. Je ne sais pas. Je n’ai pas joué avec eux, je ne peux pas en parler, mais je choisirais Benzema. Il joue toujours avec moi et m’aide beaucoup. C’est un gars dont j’étais déjà fan et je le suis encore plus maintenant » a confié l’attaquant brésilien. Un bel hommage qui fera assurément plaisir à l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais.