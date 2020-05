Esp : Coucou la LFP, la Liga peut reprendre le 8 juin !

Dans : Liga.

Ce samedi, le président du gouvernement espagnol a donné son feu vert à une reprise de la Liga dès le 8 juin.

Très lourdement frappé par l’épidémie de coronavirus, l’Espagne commence peu à peu à relâcher l’étau, et si le déconfinement n’est pas encore total de l’autre côté des Pyrénées, les choses se mettent doucement mais surement en place. Ainsi, ce samedi, Pedro Sanchez a notamment fait deux annonces importantes, à savoir que sur le plan touristique les étrangers pourront venir en Espagne dès le mois de juillet. Mais le chef du gouvernement a également indiqué que la Liga pourrait reprendre dès le 8 juin prochain, soit un mois après la reprise de l’entraînement d’abord de manière individuelle et désormais collectivement.

Selon différents médias espagnols, c’est plus probablement le 12 juin que le Championnat reprendra avec au menu encore onze journées de Liga à disputer. Lorsque la saison avait été stoppée, le FC Barcelone comptait deux points d’avance sur le Real Madrid, rien n’était donc joué dans la course au titre de Champion d’Espagne. De quoi donner encore plus le vertige à ceux qui en France se sont empressés de stopper la saison sans même se donner un peu de temps avant de prendre une décision.