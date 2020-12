Esp : C’est l’humiliation de trop, Griezmann veut filer à l’anglaise

Dans : Liga.

Mécontent de son utilisation au FC Barcelone, Antoine Griezmann serait plus que jamais déterminé à faire ses valises. L’attaquant français ne supporterait plus le traitement infligé par l’entraîneur Ronald Koeman et se verrait bien atterrir en Angleterre.

Pendant que tous les amoureux du FC Barcelone attendent de connaître la décision de Lionel Messi, dont le contrat va expirer à la fin de la saison, Antoine Griezmann (29 ans) n’est pas non plus certain de rester au FC Barcelone au-delà de l’exercice en cours. C’est du moins la tendance toujours évoquée dans la presse espagnole. L’attaquant français a pourtant réalisé de meilleures performances depuis qu’il a vidé son sac dans la presse. Mais à en croire le média Don Balon, le match de Liga remporté sur le terrain du Real Valladolid (0-3) mardi a subitement changé la donne. En effet, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid est resté sur le banc toute la partie.

A noter que les milieux Sergio Busquets et Philippe Coutinho étaient également remplaçants mais la grande différence, c’est que l’entraîneur Ronald Koeman les a lancés en fin de rencontre. C’est apparemment la goutte d’eau pour Griezmann qui aurait décidé de quitter le Barça, et ce peu importe le choix de Messi. De son côté, le coach néerlandais aurait été informé par cette décision et sera notamment jugé pour sa capacité à gérer les états d’âme du champion du monde. Il n’est évidemment pas question d’un départ en janvier, mais plutôt l’été prochain, moment où le numéro 7 blaugrana se verrait bien rebondir en Premier League.