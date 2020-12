FIFA : A la table de Cristiano Ronaldo et Messi, Lewandowski se paye Griezmann !

Dans : Foot Europeen.

Élu meilleur joueur FIFA de l'année 2020, Robert Lewandowski a profité d'une interview de France Football pour se moquer d'Antoine Griezmann.

S'il y a bien un grand perdant de l'absence de ballon d'Or 2020 suite à une saison entachée par le COVID-19, c'est bien Robert Lewandowski. Vainqueur de la Bundesliga, de la Ligue des Champions et auteur de 49 buts en 41 rencontres disputées avec le Bayern, il aurait sans aucun doute remporté le trophée. Le Polonais se consolera avec le Prix The Best du meilleur joueur FIFA de l'année, qu'il a remporté devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Interrogé par France Football sur les deux extraterrestres du monde du football, l'attaquant en a profité pour glisser une petite vanne à Antoine Griezmann.

« Je peux inviter Messi et Ronaldo à ma table » a répondu le buteur. Cette phrase est évidemment une référence aux propos d'Antoine Griezmann en 2018, qui avait alors déclaré pouvoir s'assoir à la table des deux monstres. Des propos qui avaient valu au Français des railleries sur les réseaux sociaux. Drôle et taquin en interview, Robert Lewandowski ne rigole par contre absolument pas sur les terrains de Bundesliga, où il a encore inscrit un doublé le week-end dernier, offrant la victoire aux siens face à Leverkusen. Auteur de 17 buts en 12 matchs de championnat, il caracole en tête du classement des meilleurs buteurs. À 32 ans, le Polonais semble au sommet de son art et pourtant encore en constante progression, à l'image de Karim Benzema au Real Madrid.