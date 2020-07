Esp : Benzema et la France, il n'échange rien !

Dans : Liga.

Très rare dans les médias, Karim Benzema s’est récemment lancé sur YouTube, ce qui lui permet de communiquer comme bon lui semble.

En ce début de semaine, l’attaquant du Real Madrid a pris le temps de répondre aux questions de ses followers. Et tandis que l’édition 2020 du Ballon d’Or a été annulée, il a forcement été demandé à l’avant-centre de 32 ans s’il ambitionnait de remporter un jour le plus prestigieux des trophées individuels. Sans langue de bois, l’ex-phénomène de l’Olympique Lyonnais a reconnu que le Ballon d’Or était l’un de ses objectifs, et cela depuis le début de sa brillante carrière. Mais Karim Benzema a bien évidemment été aussi interrogé sur l'équipe de France et son absence de trophée avec les Bleus.

« Bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif » a indiqué Karim Benzema. Par ailleurs, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a indirectement été interrogé sur les Bleus puisqu’il lui a été demandé s’il serait prêt à échanger ses quatre victoires en Ligue des Champions contre une seule et unique Coupe du monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réponse de Karim Benzema est très cash, et que l’ancien Lyonnais n’a pas eu besoin de longtemps pour réfléchir à sa réponse. « Non, jamais de la vie ». Pour la petite histoire, Karim Benzema a également cité Neymar dans sa vidéo, au moment où lui a été demandé de dévoiler le meilleur dribleur du moment selon lui. Le numéro dix du Paris Saint-Germain, qui ne fait pas totalement l’unanimité en France, appréciera ces compliments venus tout droit d’Espagne.