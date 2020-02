Esp : Adiós Zidane, Madrid se prépare au pire avant le Clasico

Dans : Liga.

Sous pression avant d’affronter le FC Barcelone dimanche en Liga, l’entraîneur Zinédine Zidane joue gros. Une défaite pourrait inciter le Real Madrid à lui montrer la sortie.

Au Real Madrid, aucun entraîneur ne peut dormir tranquille. Dans le monde du football en général, on sait que le poste est particulièrement instable. Mais ce constat vaut d’autant plus pour la Maison Blanche qui ne tolère aucun échec de ses tacticiens. Cela n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole qui s’empresse de tirer la sonnette d’alarme à chaque mauvaise période. Ces dernières semaines par exemple, les Merengue viennent d’enchaîner, un match nul à domicile contre le Celta Vigo (2-2), une défaite sur le terrain de Levante (1-0) et un nouveau revers à Santiago Bernabéu, cette fois en Ligue des Champions face à Manchester City (2-1).

Pour nos confrères de Mundo Deportivo, Zinédine Zidane a grillé tous ses jokers. Et ne survivra pas à une éventuelle contre-performance dans le Clasico à la maison. Il faut dire qu’une défaite permettrait au rival de s’échapper avec cinq points d’avance en tête du championnat. Dans ces conditions, même si certains cadres comme Marcelo, Luka Modric et Sergio Ramos sont pointés du doigt, c’est forcément l’entraîneur qui trinquerait… Rappelons tout de même que le technicien français a déjà connu cette situation à plusieurs reprises au Real, notamment en début de saison lorsqu’un succès à Galatasaray (1-0) en C1 lui avait permis de garder son poste convoité par José Mourinho.