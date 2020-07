Esp : Abidal insiste, il veut Laurent Blanc à Barcelone !

Dans : Liga.

Six mois après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien semble plus que jamais sur le départ.

Très critiqué en Catalogne après avoir perdu le titre de champion d’Espagne au profit du Real Madrid, l’ancien entraîneur du Bétis Séville n’est plus en odeur de sainteté. Certes, il s’est récemment entretenu avec Lionel Messi afin d’apaiser les tensions dans le but de faire bonne figure en Ligue des Champions. Mais à l’issue de la saison sportive 2019-2020, il est clair que Quique Setien sera remercié par Josep Maria Bartomeu. Et pour lui succéder, le nom de Laurent Blanc revient avec de plus en plus d’insistance. Et ce mercredi, c’est le journal L’Equipe qui évoque ce dossier brûlant.

Bartomeu penche pour Ronald Koeman

Pour le quotidien national, il ne fait aucun doute que la piste Laurent Blanc est bien réelle, et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle rumeur farfelue venue d’Espagne. Et pour preuve, le journal précise dans ses colonnes qu’un certain Eric Abidal, secrétaire technique du FC Barcelone, pousse très fort en interne afin de convaincre les dirigeants blaugrana de miser sur Laurent Blanc, sans poste depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a quatre ans. Comme évoqué il y a quelques jours en Espagne, un contrat d’une saison est envisageable pour l’ex-sélectionneur des Bleus, qui n’est toutefois pas le seul nom sur la liste du vice-champion d’Espagne 2020. En effet, Ronald Koeman, actuel sélectionneur des Pays-Bas, est également dans le viseur de Josep Maria Bartomeu. Mais en raison du rôle occupé par le Néerlandais avec sa sélection, cette piste semble très délicate à boucler. Une bonne chose pour Laurent Blanc, qui se détache comme un favori en puissance pour rafler le poste.