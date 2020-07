Esp : Laurent Blanc un an à Barcelone, il est chaud

Dans : Liga.

A la surprise générale, Laurent Blanc pourrait devenir dans les prochaines semaines le successeur de Quique Setien sur le banc du FC Barcelone.

Très décevant depuis la reprise du championnat, le Barça traverse une véritable crise sportive, symbolisée par les mots forts de Lionel Messi en milieu de semaine. Samedi, le Mundo Deportivo lançait la rumeur Laurent Blanc pour prendre la succession de Quique Setien. De son côté, le journal Sport va encore plus loin en évoquant une possible signature de l’ancien entraîneur du PSG en Catalogne… pour seulement une saison. Un contrat de très courte durée qui s’expliquerait en grande partie afin de laisser la place à Xavi en 2021.

Cette hypothèse est d’autant plus crédible que selon les informations du journal espagnol, Laurent Blanc n’est pas du tout fermé à l’idée de signer un an seulement au FC Barcelone. Le technicien tricolore a bien conscience qu’il a grandement besoin de se relancer et qu’en cas de belle saison au Camp Nou, sa cote pourrait de nouveau exploser sur le marché des entraîneurs. Également associé au FC Valence au cours des dernières semaines, celui qui a aussi entraîné les Girondins de Bordeaux et l’Equipe de France est apprécié en Espagne. De là à le voir sur le banc du FC Barcelone en septembre prochain ? Rien ne semble impossible puisque même le nom d’un certain Patrick Kluivert a été lâché ces dernières heures. La preuve que le brouillard est épais à Barcelone en ce mois de juillet…