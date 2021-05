Esp : 1,4 milliard de déficit, Messi dit ciao au Barça

Dans : Liga.

Les difficultés économiques du club ainsi que la récente prolongation de Neymar au PSG rendent l'avenir de Lionel Messi à Barcelone plus incertain que jamais.

Après un début de saison catastrophique en championnat, les Blaugranas ont connu un véritable revirement après leur élimination de la Ligue des Champions face au PSG. Un Lionel Messi de retour au top, un nouveau schéma tactique et une dynamique retrouvée ont permis au Barça de croire à une formidable remontada pour remporter la Liga. L'optimisme régnant au sein du club laissait même entendre qu'un retour de Neymar, espéré depuis plusieurs années, était enfin possible. Seulement voilà, tout s'est écroulé très rapidement. Les matchs nul concédés face à l'Atletico et Levante ont mis fin aux espoirs de titre, tandis que la prolongation de Neymar au PSG a définitivement enterré le rêve d'un retour du Brésilien. Pire encore, ce retournement de situation donne même des sueurs froides aux dirigeants catalans concernant l'avenir de Lionel Messi.

Messi prêt à rejoindre Neymar au PSG ?

Le quotidien catalan Sport révèle que la prolongation de Neymar à Paris redistribue les cartes dans le dossier Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas pris de décision pour son avenir, mais sa volonté d'évoluer à nouveau avec son ami redonne du crédit à la piste parisienne. Pour tenter de le convaincre, le Barça avance ses pions sur Sergio Agüero, libre et grand ami de Messi. Pourtant, cela pourrait bien ne pas suffire, et le Barça s'attend à subir des offensives de la part du PSG mais aussi de Manchester City, où Pep Guardiola garde un oeil sur la situation de son ancien joueur. Autre problématique soulevée par Sport, la situation financière du club catalan. À la fin du mois, le Barça va présenter à la Liga une dette avoisinant les 1,4 milliards d'euros. Un montant supérieur à celui qui avait été déclaré par le club en janvier dernier. Pour rester compétitif la saison prochaine et espérer conserver Lionel Messi, Barcelone va devoir très vite trouver une solution à ses problèmes économiques, sous peine de se retrouver dans une situation très compliquée la saison prochaine.