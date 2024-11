Real ‍: Vinicius et Bellingham ligués contre Mbappé ‍?

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé connait des débuts difficiles avec le Real Madrid et malgré les belles paroles en public, les autres stars du club sont sans pitié avec lui.

La guerre des égos dans un vestiaire de football est un grand classique. Plus il y a de stars, plus les chances de voir chacun vouloir tirer la couverture à lui est grande. C’est souvent le cas au Real Madrid, mais depuis les passages de Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, le sanctuaire avait su être préservé, pour des résultats à chaque fois parfaits. Certes, il y avait eu la fameux épisode où Karim Benzema demandait à ses coéquipiers de ne pas passer le ballon à Vinicius Jr car il ratait tout, mais le temps a fait son oeuvre. Pour le moment ce n’est pas le cas avec Kylian Mbappé, qui est toujours en phase de rodage sur le plan personnel.

Et plusieurs éléments parus ces derniers jours laissent à penser que l’accueil de la part des stars du vestiaire n’est clairement pas chaleureux, et n’aide pas Mbappé à bien s’intégrer. Malgré ses propos bienveillants dans les médias, Jude Bellingham a surtout beaucoup fait parler avec son attitude envers le Français dans le couloir d’Anfield ce mercredi. Il l’a royalement ignoré alors que l’ancien du PSG tentait de lui parler, et l’ex de Dortmund s’est adressé à deux autres joueurs du Real. Une vidéo largement commentée par la presse espagnole.

Vinicius ne veut pas voir Mbappé débarquer à gauche

Et ce vendredi, c’est Don Balon qui affirme que Vinicus ne cesse aussi de faire des remarques concernant l’incapacité de Kylian Mbappé à mener son équipe. Notamment quand le Brésilien n’est pas là, comme ce fut le cas à Liverpool. L’ancien de Flamengo ne cesse d’envoyer des messages à ses coéquipiers, pour souligner qu’il aimerait que d’autres joueurs prennent son relais offensivement, alors que Rodrygo enchaine les pépins physiques et que Mbappé ne fait pas vraiment de différence, malgré les buts marqués. Selon le média espagnol, Vinicius souhaite surtout faire comprendre qu’il est l’arme numéro 1 du Real Madrid, et qu’à ce titre il soit bien évidemment laissé à son poste de prédilection. C’est à dire sur l’aile gauche. Un emplacement que Kylian Mbappé rêve de récupérer, lui qui n’arrive pas à trouver ses marques en pointe.