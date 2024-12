Kylian Mbappé l’annonce, « ‍c’est le moment ‍»

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Rien ne va pour Kylian Mbappé, encore une fois décevant à Bilbao, avec un pénalty manqué et la défaite au bout. L'attaquant du Real Madrid a décidé de prendre ses responsabilités.

La fin de semaine risque d’être compliquée pour Kylian Mbappé, qui vient de connaitre un nouveau match très difficile. A Bilbao, l’attaquant français a été parfaitement muselé. Il s’est toutefois mis en évidence d’une belle frappe lointaine qui a provoqué l’égalisation de Jude Bellingham, l’Anglais ayant bien suivi sur l’action. Pour le reste, peu de dribblés réussis, beaucoup de ballons perdus, et une prestation ternie par ce pénalty raté, le deuxième en une semaine. Le Français n’avance plus et ses 14 pertes de balle n’aident pas le public madrilène à lui pardonner cette méforme. Malgré cela, les critiques en Espagne ne sont pas aussi sévères, car tout le monde attend de voir à un moment le vrai visage de l’ancien joueur du PSG, qui était capable de coller des triplés en finale de Coupe du monde.

🔴 Kylian Mbappé 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 après la défaite contre l’Athletic Bilbao ! 🗣️



« Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en assume l’entière responsabilité.



Un moment difficile, mais c’est le meilleur moment pour changer cette… pic.twitter.com/dB2mdniAC6 — Vibes Foot (@VibesFoot) December 4, 2024

Pour Kylian Mbappé, le temps est forcément long mais le travail et la patience vont forcément être récompensés. C’est le message envoyé par l’attaquant français dès l’issue de la rencontre, et laissé sur son compte Instagram. Pas satisfait de son match, et conscient de sa responsabilité, le Français a annoncé la couleur : il est l’heure d’inverser la tendance. « Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en assume l’entière responsabilité. Un moment difficile, mais c’est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis », a promis Kylian Mbappé, persuadé que sa mauvaise passe va bien se terminer un jour. En attendant, le Real Madrid est en difficulté en Ligue des Champions et a manqué l’occasion de passer devant le FC Barcelone en Liga.