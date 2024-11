Esp ‍: Encore battu, ça dégénère pour le Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Battu ce samedi par Las Palmas à Montjuic (1-2), rien ne va plus en Liga pour le FC Barcelone.

En effet, la formation dirigée par Hansi Flick vient d'enchaîner trois matchs sans victoire (1 nul et 2 défaites). Un rythme qui n'est évidemment pas celui d'un candidat au titre national. Et si le Barça est toujours leader du Championnat d'Espagne avec quatre points d'avances sur le Real Madrid, les Catalans comptent deux matchs de plus que leurs éternels rivaux. Il est désormais bien loin le 0-4 infligé par Barcelone au Real Madrid, il est maintenant temps de resserrer les boulons du côté de la Catalogne afin d'éviter de connaître des soucis.