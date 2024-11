Zidane de retour au Real, la condition qui va faire hurler Pérez

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Sans club depuis 2021, Zinedine Zidane serait chaud à l'idée de revenir entrainer une troisième fois le Real Madrid. Mais il pose une énorme condition à Florentino Pérez.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid sont en grande difficulté en ce moment. Face à Liverpool, les Merengues sont de nouveau passés complètement à côté de leur match. Devant le nombre important de blessures de joueurs phares, le technicien italien n'a pas d'autres choix que de bricoler. Mais si cela a fonctionné lors des saisons précédentes, l'actuelle est probablement celle de trop. Son avenir à la tête de la Casa Blanca est plus que remis en question, au point de voir des rumeurs sur un possible retour de Zinedine Zidane éclore. Sans club depuis 2021, la légende du football pourrait accepter d'entrainer pour la troisième fois le Real Madrid. Pour cela, il pose toutefois une condition énorme.

Zinedine Zidane veut tout diriger

Selon les informations de Don Balón, Zinedine Zidane ne serait pas contre revenir au Real Madrid à l'issue de la saison actuelle, quatre ans après en être parti. Le triple vainqueur de la Ligue des champions à la tête des Merengue souhaiterait néanmoins avoir les pleins pouvoirs avec une mainmise totale sur le mercato. Ce dernier veut une réorganisation forte de l'effectif qui manque cruellement de technique à son goût. D'abord, il voudrait que Florentino Pérez fasse tout le nécessaire pour attirer quatre recrues de poids. Les deux premières sont les latéraux Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Alphonso Davies (Bayern Munich), tous deux en fin de contrat en juin prochain. Des noms cohérents avec les récentes rumeurs sur un intérêt du club pour ces deux joueurs. Le troisième est la nouvelle star du football allemand, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), évalué à 130 millions d'euros selon Transfermarkt. Le dernier est Joshua Kimmich (Bayern Munich), lui aussi en fin de contrat en juin 2025.

Qui dit recrutement dit aussi départs. Toujours selon le magazine espagnol, Zinedine Zidane aurait coché les noms de trois joueurs du Real Madrid qu'il souhaite voir partir. Aurélien Tchouaméni, Lucas Vázquez et Ferland Mendy seraient ainsi les premiers à payer l'éventuelle arrivée de l'ancien numéro 5 madrilène. Des départs logiques au regard des joueurs qu'il voudrait absolument faire venir. Zizou a en tout cas posé ses conditions, qui ne vont certainement pas plaire à Florentino Pérez, qui adore faire son marché chaque été sans forcément se soucier des idées de ses entraineurs.