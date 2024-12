Esp ‍: Le Real et Mbappé déchantent à Bilbao

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Liga, 19e journée

San Mames

Athletic Bilbao-Real Madrid 2-1

Buts : Berenguer (53e), Guruzeta (80e) pour Bilbao ; Bellingham (78e) pour le Real

Le Real Madrid laisse à nouveau filer le Barça après sa défaite à Bilbao 2-1. Les Merengue n'étaient pas très heureux dans ce match, se voyant refuser un but en première période signé Mbappé pour hors-jeu. Après le repos, Courtois écartait mal une frappe adverse et Berenguer poussait le ballon au fond. Le calvaire de Mbappé continuait puisque le Français ratait un penalty, consécutif à une faute du gardien sur Rudiger. Le Français butait sur ce même portier basque. Seule éclaircie de la soirée pour l'ancien Parisien : sa frappe enveloppée arrêtée par le gardien puis reprise dans le but par Bellingham. Néanmoins, l'égalisation ne tenait que 2 minutes avant une passe en retrait ratée de Valverde et punie par Guruzeta. Deuxième défaite de la saison pour le Real qui possède désormais 4 points de retard sur le Barça en Liga.