A 3 jours de jouer l'Atalanta, le Real Madrid perd Bellingham

Le Real Madrid n'est pas très chanceux concernant ses cadres cette saison. Les problèmes physiques se multiplient et c'est Bellingham qui en a été victime à Gérone. L'Anglais est sorti à l'heure de jeu après une alerte musculaire au niveau de la cuisse gauche. A voir quel sera le diagnostic des médecins madrilènes. Le Real a plus que jamais besoin de son métronome anglais alors qu'il se déplace à l'Atalanta mardi soir dans un match crucial pour son avenir en Ligue des champions.

Jude Bellingham is down injured and receives medical attention on the field. pic.twitter.com/Mnsc5pGmuW